¡Llegó el otoño! Y estas son las prendas que no deberían faltar en tu armario

En el otoño, algunas prendas salen a relucir en nuestro clóset para crear imponentes look que serán nuestros favoritos en esta temporada.

Sin embargo, para crear estos looks existen algunos básicos de nuestro armario que no deberían faltarnos, pues combinan con todo y son ideales para crear más de un look combinándolos entre sí y con algunas otras prendas cuando no sabes qué llevar.

Así que, si no sabes de qué prendas se tratan, aquí te dejamos una lista con algunas de las prendas básicas de otoño que no deberían faltarte.

Blusa de encaje

Para esas ocasiones especiales en las que no sabes que llevar, una blusa de encaje es la pieza perfecta para crear un look relajado, pero sofisticado a la vez. No dudes en elegir tu color favorito y lucirlo en tu outfit.

Botas Cow Boy

En cuanto a calzado, las botas son las que más se usan en esta temporada, pero las que nunca pasarán de moda son las Cow Boy, así que no dudes en tener unas en tu armario. Son ideales para usarlas con vestidos, faldas o incluso jeans.

Casaca de cuero

Otra de las prendas que no debería faltarnos son las casacas de cuero. Sí, este abrigo además de tener un gran estilo, te salvará en muchos momentos pues es muy fácil de combinar con cualquier otra prenda.

Gabardina

Una de las capas para el otoño son las gabardinas. Aunque las hay en cientos de colores y estampados, no dudes en elegir alguna de color básico, pues esa te ayudará a ser un complemento perfecto cuando llevas outfits con muchos colores o si quieres lucir mucho más reservada.

Jeans Slouchy

Un jean siempre será necesario en el clóset, pero un jean cómodo como el sloucy es ideal para esos días en los que quieres verte y sentirte mucho más relajada y cómoda.

Maxi vestido

Sí, no tienes por qué dejar los vestidos en otoño. La opción ideal es lucirlos en manga larga y faldas largas para sentir menos frío. Agrégale accesorios para que se vean mucho más elegantes y sofisticadas.

Pantalón Beige

Por la temporada, no tienes por qué dejar los colores claros en tus looks. Así que, no dudes en tener un pantalón de vestir en color beige, tú elige el estilo que puede ser elegante o casual.