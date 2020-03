Scarlett Johansson confirma que el cárdigan es la prenda ideal para el otoño

Scarlett Johansson no solo muestra grandes looks en alfombras rojas o eventos de gala, también sus personajes nos han mostrado grandes estilos y algunos mucho más sencillos que igual nos encanta y que, no negamos, son más sencillos de replicar.

Y es que ella se convierte en uno de nuestros referentes de la moda y el estilo, y la sencillez con la que crea sus looks nos enamora mucho más.

Es así que, en su papel de Nicole, en Historia de un Matrimonio, los outfit que ha usado se han convertido en los favoritos de muchas de nosotras y que lleva consigo una de las prendas básicas de esta temporada de otoño.

Cárdigan, el básico que no debe faltar en nuestro armario este otoño

En la mayoría de sus outfits en Historia de un Matrimonio, Scarlett lleva consigo cárdigans, esa prenda que no nos debería faltar, pues es ideal cuando llevas un look bastante fresco en el día y quieres una capa que te cubra por la tarde, cuando el viento aparece.

Lo mejor de todo es que estas prendas tienen diversos estilos, puedes usarlas en estilo con botones, si prefieres las prendas cerradas o incluso solo abiertas, al estilo de kimonos, perfectas para cubrirte y sentirte relajada y fresca.

Así como Scarlett Johansson, tú también puedes usar esta básica prenda de la temporada en diversos looks para sentirte cómoda y con mucho estilo.