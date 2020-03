Sácale la vuelta a la cuarentena y recicla la ropa vieja de tu clóset

La pandemia del coronavirus obliga a que permanezcamos en cuarentena, por eso el día a día puede convertirse en un auténtico desafío para derrotar al aburrimiento. Podemos trabajar en casa, en caso de no poder hacerlo existe la opción de leer, ver películas y series, conversar en familia. Pero a veces todo esto no es suficiente.

Si tú eres una amante de la moda o si tienes un cierto interés por la alta costura, pero no te has atrevido a explorar más allá, el aislamiento social puede ser una oportunidad de oro que puedes perfectamente aprovechar. En estos días gozamos del tiempo para echarle una mirada a nuestros clóset y sacar esa ropa vieja que tenemos abandonada. De esta manera es posible reciclarla, transformarla y hacernos parecer, por un momento, como una auténtica diseñadora de moda. ¡Toma nota!

Ese polo viejo puede tener un hermoso encaje

¿Quién no tiene un polo viejo en el guardarropa? En lugar de echarlo a la basura, es posible cortar la parte de atrás (tal como se aprecia en la foto) con una suerte de diseño que podría ser la silueta de una animal, un corazón, alguna estrella o quizá hasta una luna. Detrás de esa figura puedes coser un pedazo de tela de encaje y listo, tienes un bello top que podrás usar en algún outfit.

Un polo ancho puede ser una espectacular falda

No creas que la única manera de transformar una prenda es cortándola o cosiéndola, claro que no. También puedes tomar un polo ancho que no uses demasiado y utilizarlo como una falda urbana. Únicamente debes ponértelo a la altura de la cintura, amarrar las mangas como un lazo (ver foto) y este tendrá el efecto de ser un cinturón bastante chic para un look.

Esa camisa fea bien puede ser un top para salir de noche

Puede ser la camisa de tu papá, de tu hermano o de quien fuere, ya que se trata de una prenda que nadie quiere usar por ser, quizá, muy anticuada. Solo debes tomar esa camisa, cortarla en la parte de los hombros y la cintura, ponerle unos elásticos y ya está: un top más que lindo.

Un vestido moderno nacido de un polo suelto

Siempre habrá en el guardarropa propio y de los hermanos y padres ese polo ancho que se encuentra abandonado. Ubícalo, tómalo y conviértelo en un vestido fresco, cool y cómodo; solo debes cortarlo por la mitad y unir ambas partes por el medio donde debes hacer un pequeño corte que dé el pase a la parte inferior. Sigue el paso a paso de las fotos que te presentamos a continuación.

La chompa pasada de moda tiene una segunda vida

La chompa que ya no quieres usar porque pasó de moda puede tener una segunda oportunidad en tu vida. Simplemente debes coserle unas perlitas de fantasía en las partes de su preferencia: los hombros, la espalda, la parte inferior. La transformación de la chompa te sorprenderá.

Un vestido para días soleados como resultado de una falda larga

Las faldas largas son prendas que siempre existen en nuestros clósets, pero a las que no les tomamos la importancia que deberíamos. Si tienes una a la que le quieres dar de baja, piénsalo mejor ya que podría convertirse en un vestido de verano. Puedes cortarla para que se transforme en un vestido corto, cómodo y fresco para momentos calurosos.

Tu camisa denim convertida en una prenda de moda

¿Te imaginas esa camisa aburrida de tela jean que tienes confinada al rincón más perdido de tu clóset? Sí, no le hagas asco, simplemente rescátala de allí, córtale ambas mangas y ponle unos decorados en ambos bolsillos. La transformación te sorprenderá.

Shorts trendy gracias a la magia de la pintura

Los shorts nunca están de más, eso lo sabemos todas, pero también sabemos que tenemos algunos shorts a los que consideramos pasados de moda o, simplemente, aburridos. Tranquila, que siempre hay una manera de volverlos originales, por eso podemos pintarles algunos puntos con pintura para tela. Además podemos usar la parte del borrador de un lápiz para pintar esos shorts.

¿Viste que sí es posible reciclar ropa vieja, wapa? Aprovecha estos días de cuarentena y deja explotar tu creatividad.