Irina Shayk lleva el cow print en sus pantalones y luce fenomenal

La reconocida modelo, Irina Shayk apareció recorriendo las calles de Nueva York con uno de los looks más cómodos pero con gran estilo, como solo ella lo sabe hacer.

Y es que esta vez se encontraba lejos de las pasarelas y los flashes, así que optó por usar uno de los estampados más conocidos para este sencillo pero llamativo look.

Irina Shayk y el cow print en sus pantalones

Dentro de toda la gama de estampados y colores, Irina no pudo resistirse a lucir el cow print en unos divertidos pantalones que llevó mientras paseaba por las calles.

El look de la modelo era realmente cómodo, unos jeans de estilo cow print, el que acompañó con una polera de color negro, para soportar el frío de la temporada, pero como no era suficiente, que mejor que agregarle una acolchada casaca de plumas, también en color negro para no recargar.

Como se trató de un estilo bastante deportivo, era infaltable no ponerle unas zapatillas deportivas en completo color negro, ideales para largas caminatas por la tarde.

Irina Shayk y el sastre que te hará ver como una boss lady

Los sastres se han convertido en una de las piezas que más se usa en esta temporada e Irina lo lució en la pasarela.

Es así como la modelo nos muestra que, un gran estilo como este, podría ser perfecto para llevarlo a la oficina y brillar con luz propia. Sin duda alguna es una de las mejores opciones si lo que buscas es dejar de lado las faldas y optar por look más cómodos e igual de sofisticados.