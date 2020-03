Shakira cambia dos veces de look para su nuevo clip y su resultado ¡NOS ENCANTÓ!

Shakira en Instagram ha logrado sorprendernos con dos looks totalmente radicales para el lanzamiento de su nuevo sencillo Me gustas que comparte junto al cantante Anuel AA.

Y es que la colombiana siempre nos sorprende con nuevos estilos para estrenar nuevos hits. Ya sea con su outfit o tono de cabello logra dar en el ángulo.

Shakira irradia con nuevo tono naranja de cabello

La cantante de Hip's don't lie decidió darle un nuevo tono de cabello a su melena e impactar a sus más de 65 millones de seguidores en Instagram. Esta vez apostó por un decolorado naranja y un rubio de medio a puntas para obtener el upgrade que buscaba.

En cuanto a su oufit eligió un vestido amarillo para redondear su look total yellow que dejó a más de uno boquiabierto. Nunca antes se había atrevido a jugar con este color para resaltar su cabellera.

Y aunque quisiéramos creer que se trata de un tinte para su melena es muy probable que se trate de una peluca pues en el videoclip podemos verla lucir su larga cabellera en tono castaño. No dudamos que nos vuelva a enamorar con un extravagante, pero sensual color de cabello.

Shakira brilla con look oriental

En el mismo video que ya cuenta con más de 28 millones de reproducciones en Youtube también la hemos visto llevar este estilo muy particular. Un moño muy prominente eleva su look a otro nivel. También su maquillaje está enfocado hacia un look más llamativo.

Entre el anterior estilo y este, sin duda alguna creemos que el negro resalta más el tono de su piel ne lugar del amarillo fusionado con naranja de la anterior imagen.

Y es que Shakira ha pasado por tantos cambios de look que ya estamos acostumbrados a verla brillar con cada uno. ¿Y a ti cuál te gustó más?