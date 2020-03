Una razón más para amar los power suits y Cara Delevingne lo sabe

¡Es una realidad! Los power suit están en tendencia y las celebridades lo sabes muy bien. Hace poco el cantante Harry Styles llamó la atención con un traje sastre de color amarillo y en cuestión de minutos el outfit dominó la internet like a boss.

La segunda en aparecer con este estilo fue Lady Gaga quien mostró este look en la portada de una revista, y prácticamente al mismo tiempo Cara Delevingne y Orlando Bloon terminaron de confirmar el éxito de esta pieza que se vio en el desfile de BOSS durante el Milan Fashion Week.

Ahora, ¿qué es lo que aprendimos sobre la siguiente tendencia que conquistará el street style? Que cuando más colorido mejor. La modelo y actriz optó por un suit en color lavanda, mientras que Madelaine Petsch de Riverdale escogió un total look rojo intenso y el actor de Piratas del Caribe se decidió por un atuendo en tonos cálidos como el café, al igual que Amber Valleta.

Por otro tema es el tamaño. Puede ser a la medida, oversize, con cortes simétricos, ceñidos o un clásico de los setentas.

Pero no solo Hollywood se ha visto este tipo de prenda, sino que la fundadora de Something Navy y la reina Letizia también han optado por este traje trendy, dejaron ver que cualquier pink look estarás más que approved.

¿Lo ves? Sí aún no tienes un power suit colorido que te haga sentir alegría de solo verlo, te recomendamos encontrar uno rápido pues son la gran tendencia del momento.

Mina El Hammani luce su versión del power suit

La actriz de Élite, serie de Netflix, Mina El Hammani compartió en su Instagram un look que impone fuerza, se trata de un conjunto dos piezas de color negro conformado por un pantalón corte pierna de elefante y un mini blazer con botones grandes dorados que va a la altura de la cintura, para complementar este atuendo usó unos chunky shoes del mismo tono.

Es un atuendo clásico, pero moderno a la vez al mezclar distintos estilos. Como el ancho del pantalón y el calzado.