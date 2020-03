¡De colores y por montones! Esta nueva coloración de cabello dejará hipnotizados a todos

Una nueva tendencia en coloración de cabello que promete dejar hipnotizado a todo aquel que lo vea se está convirtiendo en el favorito de muchos. Y es que si eres arriesgada puedes aventurarte con esta explosión de colores para renovar tu look.



Nos referimos al cabello holográfico que promete revolucionar el estilo que solías llevar para impresionar con este juego de colores que incluye nuestras uñas, ropa y accesorios. Descubre todo los modelos que hemos seleccionado para ti.

Cabello de arcoíris

Este modelo destaca por sobre todo el amarillo, azul y violeta. Así que si eres amante de esos colores entonces esta es tu opción ideal para dejar a más de uno impactado. Puedes combinar estos colores con el tono de tu manicure y tu ropa. Recuerda que el contraste en colores está muy de moda.

Mechas coloridas para seducir

Si ya has teñido tu cabello previamente entonces puedes agregarle estos tonos azul y violeta para que tu cabello se convierta en el protagonista de todo evento o cita que vayas a tener. Te aseguramos que no pasarás inadvertida con este nuevo look.

¿Cabello de algodón?

La base de tu cabello será de color violeta, pero le agregarás tonos rojos, amarillos y verdes para crear ese efecto que detonará en tu melena. El brillo y los colores serán tu lema si te atreves a copiar este lookazo para darle ese upgrade que necesita tu melena.

Cabello azul como el océano para conquistar siempre

Todo lo que necesita tu cabello es un poco de azul para deslumbrar a todo aquel que pase por tu lado. Un poco de verde, rosado y amarillo le darán ese aire naturalista a tu melena. Y si, además, le agregas una trenza desde arriba crearás un efecto 3D con el que no podrás decepcionar de ninguna forma.

Aprende a elegir un tinte de pelo