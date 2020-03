Aceite de coco y vitamina E: olvídate de tener las puntas abiertas de tu cabello

El cuidado de nuestro cabello no puede ser tomado a la ligera pues de lo contrario nos topamos con aquello que no quisiéramos: puntas abiertas y cabello horquillado. Por ello no debe faltar un tratamiento de belleza que le devuelva los nutrientes que ha perdido.

Para poder cumplir el objetivo de devolverle nutrición a nuestro cabello tenemos dos ingredientes que prometen devolverle esa ansiada hidratación a nuestra melena: el aceite de coco y la vitamina E. Sobre todo, el aceite de coco es más usado tanto para hidratar tanto el cabello como la piel. Toma nota de esta mascarilla.

¿Qué ingredientes necesito?

- 4 cucharadas de aceite de coco

- Una capsula de vitamina E

¿Cómo lo preparo?

- Vierte el contenido de la cápsula en un recipiente y agrega la cantidad indicada de aceite de coco.

- Aplica la mezcla de medios a puntas en tu cabello realizando un suave masaje.

-Cubre tu cabello con un gorro para obtener mejores resultados.

- Deja que el preparado actúe en tu melena durante 15 minutos.

- Lava tu cabello con abundante agua fría.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de coco?

- El aceite de coco para adelgazar: ayuda a perder peso y quemar grasas.

- El aceite de coco aumenta el colesterol “bueno” y disminuye el “malo”.

- El aceite de coco reduce los ataques epilépticos y los síntomas del Alzheimer.

- Ayuda a la cicatrización.

- Además puede ser utilizado como desodorante natural.

Si quieres saber más beneficios sobre este poderoso ingrediente natural entonces mira este video para que descubras otros usos que se le da al aceite de coco.