Los peinados de novia recogidos que nos harán suspirar una y otra vez

Toda novia merece lucir un gran peinado para esa fecha única y especial. Y es que una boda no sucede todos los días por lo que la elección del vestido, maquillaje, manicure y look que vaya más acorde a nuestro estilo supone un gran reto.

Ya sea que se trate de un matrimonio de día o de noche los peinados recogidos son una gran opción si queremos llevar pendientes llamativos y accesorios vistosos. Por ello te mostramos un conjunto de novedosas ideas para completar tu look.

1. Recogido con flores blancas

Este hermoso recogido es sencillo y perfecto para una boda en el campo. Las flores combinarán perfectamente con la naturaleza de tu alrededor y te harán sacar tu lado más naturalista. El efecto desordenado del peinado y el detalle del delgado mechón suelto en la frente redondearán un look minimalista.

2. Recogido teñido de rosa

Si eres más atrevida y te gusta jugar con tu cabello, entonces puedes teñir algunos mechones de rosa para lograr un look que vaya con tu estilo. No serás la primera ni la última en arriesgar por este color pues, además, si lo combinas con este recogido y dejas unos mechones a su libre albedrío no tendrás pierde.

3. Recogido alto y voluminoso

Para las mujeres que prefieren los peinados más semiformales les presentamos un bello estilo. Un moño bien alto, pero no demasiado pulido, no puede fallarle a toda amante de los recogidos. La tendencia de este look se inclina hacia desajustar el peinado para que encontrar un punto medio ideal.

4.Recogido con corona de flores

Si de llevar la naturaleza en nuestro cabello se trata entonces habrá que darle una oportunidad a este peinado. Un recogido con trenzas no tan perfectas y una corona de flores redondeará este look que combina muy bien con los vestidos de encaje. Recuerda que si no lo intentas, no sabrás que tan bien te quedará.

Peinados de novia que se lucieron en las pasarelas