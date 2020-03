Kate Middleton luce un vestido con mensaje en su visita a Irlanda

Mientras el príncipe Harry visita Reino Unido para realizar algunos trámites referentes a su separación de la corona inglesa, su hermano, el príncipe Guillermo se encuentra en Irlanda, donde ha aterrizado este mediodía junto a su esposa, Kate Middleton.

La llegada de los duques de Cambridge a Dublín no ha pasado desapercibida, al igual que tampoco lo ha hecho el look que ha lucido Kate en la recepción con el presidente Michael D. Higgins y su esposa en Áras an Uachtaráin. Una vez más la duquesa ha acertado de pleno con su estilismo.

Nada más bajar del avión el imponente abrigo verde botella que vestía Kate ha dado de qué hablar. De estilo militar, con hombros estructurados y corte midi, solapas cruzadas, bolsillos exteriores, y doble botonadura, una pieza que, sin duda, recordaba a su difunta suegra Lady Di, no solo en estilo sino también por quién lo firma: Catherine Walker, una de las diseñadoras favoritas de la princesa de Gales.

Pero no ha sido el único guiño estilístico de la esposa del príncipe Guillermo, que bajo el abrigo ha apostado por un impecable vestido con cintura de avispa, estampado y floral y en tonos verdes, una prenda muy significativa debido a que visitaban "la Isla Esmeralda", como se conoce de manera popular a Irlanda, todo un detalle.

No es de extrañar que cada vez que Kate Middleton hace un acto público sus estilismos se conviertan en noticia, la duquesa de Cambridge es toda una experta en acertar con su vestuario. Ahora solo queda esperar para ver con qué nos sorprende el próximo 9 de marzo, junto al resto de la familia real, en el día de la Commonwealth.

Con información de Europa Press