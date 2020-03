Céline Dion luce un elegante y cómodo look con dos piezas infaltables

Si Céline Dion usa básicos y los combina perfectamente, no dudamos que su look se convierta en una tendencia, por lo que este estilo que acaba de llevar afirma lo que decimos.

La cantante acaba de apostar por un look con básicos que deberías tener para salvar la situación si tienes que ir a algún evento y no sabes que llevar.

Abrigo de cola y jeans de Céline Dion

Céline Dion sabe que la comodidad es lo primordial en un look, por lo que los jeans se han convertido en los imprescindibles de su estilo.

Así que, no pudo dejar de usarlos y los lleva en este imponente look. El outfit está compuesto por unos jeans de color básico, junto a unas botas altas de gamuza y la prenda estrella: un saco largo de cola en color negro, perfecto para regalarle el toque de elegancia que el look necesita.

Además, los detalles son importantes, por lo que esta prenda lleva consigo un cinturón negro que no hace más que enmarcar la figura y estilizarla mucho más.

Apuesta por el denim

Céline Dion es ya un ícono de la moda, sin embargo no puede resistirse a llevar un total look denim. Sí, incluso la cantante se une a la tendencia denim on denim, el que no hace más que demostrar que los básicos no pasarán de moda.