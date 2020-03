Ivanka Trump: ¿Por qué a todas les gusta su look tan "white"?

Ivanka Trump, la famosa hija del presidente de los EE.UU, Donald Trump, siempre luce perfecta. Sus looks derrochan glamour y elegancia. Todos los colores le acentúan bien, pero hay un color que resalta más que los demás e incluso parece ser su favorito. Pues son muchas las veces que, la hemos visto con un estilo muy "white".

Todos están atentos al outfit de Ivanka Trump

De todas maneras, más de 30 veces. Hemos perdido la cuenta, pero a la hija de Donald Trump, la hemos visto lucir vestidos o trajes elegantes de color blanco. Y es que, indudablemente, luce muy bien ese color. Algunos dicen que parece un ángel.

Como sabemos, ser hija de un presidente tan importante como lo es Donald Trump, implica tener los ojos de las cámaras por todos lados. Así que, no podemos pasar desapercibido ese detalle.

El blanco no solo es para vestido de novia

A todas les gusta el color blanco. Es un color que no solo refleja paz y luz, también proyecta calma y tranquilidad. Pero eso no es todo, muchas mujeres prefieren vestirse así, sobre todo, en época de verano. Además, porque es un color que combina con todo, y aunque, debemos tener mucho cuidado de que se manche, igual vale la pena llevarlo. Así que, el blanco no solo sirve como el vestido de novia, sino también como vestido elegante para lucirlo en un cocktel o evento social.

Usar vestimenta blanca involucra mucho cuidado, a la hora de comer, beber, sentarse, caminar, etc. Pero, si te gusta ¡Adelante! con tal de que te sientas cómoda, al lucirlo. De todas maneras, vestir este color te dará mucha elegancia. Es cuestión de ti que le des ese toque de sensualidad con tu actitud.

¡Ivanka Trump luce un look muy ‘white‘ espectacular!

Hace poco, Ivanka Trump compartió una foto en sus historias recordando un evento muy importante; una conferencia a la que fue vestida de blanco que entallaba perfectamente con su figura, y llevaba unos zapatos dorados con taco en punta.

Chequeando fotos del pasado, esta no habría sido la única vez en la que vistió de este color y con el mismo estilo. Casi siempre vestidos largos y de blanco crepé. Provoca que nos guste más el color blanco y deseemos vestirnos con ese style.

Hace unos años atrás, asistió a la inauguración del hotel Internacional Trump, en Washington, con un vestido largo de color blanco, unos zapatos negros y joyas pequeñas. Suele vestir de blanco y posar con una sonrisa angelical para las fotos.

En una visita a Berlín, también llamó la atención, puesto que, llevaba un hermoso vestido blanco vintage de Michael Kors. Y en la parte del cabello, llevaba un moño con pequeñas ondas en los flequillos.

Definitivamente Ivanka siempre lleva un look muy “white”, en todos los sentidos. Incluso lleva presente el color blanco en sus abrigos. Definitivamente, así conquista todas las cámaras.