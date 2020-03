¡Atención chicas! Aprende los peinados que te aumentan la edad

De pronto, un día despiertas, te miras al espejo y resulta que quieres lucir mayor de lo que eres, pero no sabes cómo. Señoritas, la clave no solo está en la vestimenta sino también en el cabello. Por otro lado, si no deseas verte así, y quieres deslumbrar con tu juventud, entonces atenta porque si llevas uno de estos peinados, estarás cometiendo un grave error. Atenta a los siguientes tips.

¿No luces de tu edad?

Eres la típica mujer adulta que pasa los 25 años y aún aparenta de menos, nadie cree en tu edad o sueles recibir ligeras bromas sobre ello. Presta atención: ¡No todo está perdido! hay peinados muy fáciles que te ayudará mucho.

¿Si me pinto el cabello me veré mayor?

Posiblemente sí, pero no necesariamente con todos los tintes. El color rojizo, sin duda alguna, sí te aumentará la edad. Colores platinados como rubios, también. Mientras más fuertes sea el rubio será mayor. Si es un rubio suave, amarillento o cenizo, no.

Moño italiano

Llevar el cabello recogido es una buena idea. Puede ser un moño italiano, es muy clásico. Lo mejor, es que hace que tu cabello se vea ordenado y bien fijado. Te puede ser muy útil, agregarle unas pequeñas ondas al flequillo.

Cabello semirecogido

Si no te gusta amarrarte todo el cabello, pues con este peinado te sentirás muy cómoda. Amarra la mitad de tu cabello hacia atrás y acompáñalo con unos aretes largos. Del mismo modo, puedes llevar flequillos hacia un lado.

Cabello con volumen

Muchas mujeres se peinaban así antes. Pero podemos traerlo a nuestra época. Recuerden que la moda siempre regresa para reinventarse. Solo debemos darle volumen a nuestro cabello o cardarlo un poco. Si no sabes como cardar el cabello, chequea el video.