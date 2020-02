Katie Holmes lleva un estilo noventero y romántico en su último outfit

Katie Holmes asistió al desfile de Chloé en París, pero más que su presencia, el look que se animó a lucir esa fecha nos cautivado por completo.

Y es que en esta ocasión, la actriz no ha hecho más que demostrar que el estilo y el buen vestir continúan siendo parte de su look. Por lo que, en esta ocasión, no hizo más que apostar por un estilo noventero que se ha encargado de robarnos suspiros.

Se anticipó a la primavera con un look de estilo noventero en el que el vestido se convirtió en el protagonista del oufit. Pero como Katie sabe perfectamente que la comodidad es uno de las características que debe estar presente al momento de vestirnos, no podía elegir zapatos más cómodos que unas botas.

Se trató de un vestido cómodo y largo de mangas anchas con un estampado que simulaban flores, el mismo que llevaba un cordón a la cintura, perfecto para darle estilismo a la figura de Kate pero, como no fue suficiente que mejor que darle un toque coqueto con una abertura en la parte delantera con la que dejaba ver e top que llevaba debajo.

Pero, como era de esperarse, la comodidad era lo necesario, así que no tuvo mejor idea que darle un guiño a ese antiguo estilo en el que se llevaban los vestidos largos con botas, cosa que hizo en este sencillo pero imponente look.

De esta manera, Kate nos muestra que, un gran look no necesita de brillos, lentejuelas o incluso escotes, la idea es encontrar la prenda ideal el estilo perfecto para crear un look que impacte y se robe los corazones de todos.