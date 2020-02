¿Te imaginaste combinar el animal print y un básico? Jennifer Lawrence, sí

Jennifer Lawrence lleva un look cómodo y relajado con dos tendencias que no deberían faltar en nuestro clóset para esos días en los que no sabes que llevar y que, estamos convencidas, te sacarán de más de un apuro.

¿Cómo lució Jennifer Lawrence el llok animal print?

En esta oportunidad, la actriz ha decidido llevar un estilo sencillo y cómodo para usar en el día a día, cuando sales a caminar o de paseo. Este outfit está compuesto por un básico skinny jean en color negro, junto a unas botas militares, pero si creías que esto es un básico y sencillo estilo, tienes que saber que el toque diferente y de estilismo lo puso la prenda estampada que decidió agregar a su estilo

Jennifer apostó por llevar el animal print en su look con un abrigo que le ha dado vida al outfit monocromático que llevó. La actriz llevó un abrigo voluminoso y sumamente abrigador, perfecto para la temporada otoño-invierno.

El look era bastante sencillo, estaba compuesto por pantalones negros skinny, junto a botas negras un polo básico blanco el que iba junto a una chaqueta estilo militar con botones dorados y sobre ello, la prenda que resaltó el estilo, un abrigo animal print.

Aunque todos lo elementos eran realmente sencillos, la combinación de todo y el estilo que se encargó de lucir al unir todas las prendas en un solo look, lleno de estilo y con un outfit sofisticado. Y tú wapa, ¿te animarías a probarlo?

¿Qué es el animal print?

Es un estampado que tiene tanta fuerza que, generalmente, al crear un look con esta característica, se utiliza una base monocolor para dar protagonismo a la prenda diseñada con animal print para evitar los efectos de una imagen recargada.

Colores que combinan con animal print

1. Si es cebra, será mejor combinarlo con blanco o negro, pero se puede agregar también un tono de rojo, fucsia o neón en azul para contrastar.

2. Si es leopardo o tigre, será con marrón claro, ocre, negro.

3. El animal print de serpiente combina muy bien con grises y verdes.