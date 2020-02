Galilea Montijo y el vestido rosa con el que enamoró a la teleaudiencia

Galilea Montijo se lució con un hermoso vestido de color rosa para lo más esperado por la teleaudiencia, la gran final del concurso “Mira quién baila”. Con este outfit tan dulce, la conductora enamoró al público.

Una vez más, Galilea Montijo apostó por los vestidos de alta costura. Esta vez, su look era de la famosa casa de moda Shahira Lasheen. A pesar de, haber encantado a muchos con ese look, para algunas seguidores de su Instagram no fue así.

Para su presentación estuvo con un vestido de tul de color rosado. Compuesto por un tejido fuerte, pero de textura suave que le dio un toque fresco. En la parte inferior de su vestimenta, llevaba muchos colores, en la parte de los brazos, la manga tenía un elevado volumen.

Para quedar totalmente radiante, la conductora llevó el cabello recogido como un moño. Además, acompañó su outfit con accesorios de color plata de Charlie Lapson; anillos y aretes. Pero eso no fue todo, para el maquillaje utilizó colores suaves, del mismo tono de su vestido. Sombraas rosas con efecto brillante.