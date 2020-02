Björk y el vestido de cisne que pasó a la historia en los Oscar

La mayoría de las celebridades se preparan con meses de anticipación para pisar la alfombra roja de los Oscar. No obstante, también han pasado situaciones que quedaron en nuestra memoria por su osadía y han pasado la posteridad como la actriz Gwyneth Paltrow que dividió los comentarios al usar un vestido de tafeta rosa de Ralph Laure, pero fue Björk quien sorprendió al vestir un vestido de cisne.

¿Cuándo usó Björk el vestido de cisne?

La artista se presentó en la edición 73 de los Premios Oscar de 2001, donde estuvo nominada en la categoría de Mejor Canción Original por “I’ve seen it all”, que se desprendía del soundtrack de la película Dancer in the dark.

¿Quién diseñó el vestido de cisne de Björk?

La conocida prenda fue creación del diseñador macedonio Marjan Pejoski, quien en esa misma época le dio un vestido rosa para ir al Festival de Cannes. No obstante, cuando le dio el otro vestido no tenía ni idea de lo que haría la cantante islandesa.

“No muchos entienden mi estilo”, dijo el diseñador en ese entonces en una entrevista para Vogue. “Pero a mí no me importa la mala publicidad. Si eres un artista, esperas que no a todos les guste lo que haces. Y, de todas maneras, me ha encantado que se hiciera todo un alboroto al respecto”, comentó el artista.

Vestido replicado

El vestido ha sido parodiado en distintas películas como: “¿Dónde están las rubias?”, entre otras.

Más sobre Los Oscar

El premio Óscar, también llamado «premio de la Academia» o en inglés, Academy Award, es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés: AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences)1​ en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica incluyendo directores, actores y escritores, y es ampliamente considerado el máximo honor en el cine.

La primera gala de premios tuvo lugar el 16 de mayo de 1929, en el hotel Roosevelt en Los Ángeles, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en los años de 1927 a 1928.

La nonagésima ceremonia tuvo lugar el 4 de marzo de 2018 en el Dolby Theatre, en honor a los logros de la industria cinematográfica obtenidos en 2017. Fue conducida por el presentador Jimmy Kimmel, al igual que el año anterior.

¿De qué están hechas las estatuillas de los Premios Oscar?

La premiación que se hizo el símbolo del evento más importante del cine se encuentra hecho de bronce sólido y bañado en oro de 24 quilates.

Sin embargo, no siempre estuvieron compuestas por el mismo material. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ganadores solo recibían figuras de yeso pintadas de dorado por la escasez del metal en esos tiempos.