María Grazia Gamarra: sus mejores tips de moda y belleza para mamás primerizas

María Grazia Gamarra hace poco se ha convertido en mamá, pero eso no le impide tomarse el tiempo para mostrar su estilo al momento de vestir.

“Tener un bebé te chupa la energía. Es difícil, pero hay que meterle su buena onda”, expresó la actriz y cantante a Wapa.pe durante la inauguración de la tienda Miniso en San Isidro.

“Yo siempre quise ser mamá. Me ha tocado una bebé súper simple y buena onda. Así que, me la hace muy fácil”, nos relató María Grazia sobre la pequeña Eva.

Pero quisimos saber más sobre sus tips de belleza y no se complicó al decirnos que no tiene muchos, que el mayor cuidado que tiene en su cabello es no salir sin ponerse reacondicionador.

Al consultarle sobre su estilo en la moda nos comentó que, si bien su color favorito es el rosado, le encanta vestirse de negro, es algo que no puede evitar, porque es más sencillo de combinar.

Además, indicó que le encantan las zapatillas en cualquier outfit, ya sea cualquier estilo de este tipo de calzado, ya que sabemos es súper cómodo.

La verdad es que María Grazia tiene un estilo bastante sobrio, no usa mucho maquillaje, se podría decir que tanto su beauty look como atuendo es sencillo, sin embargo eso no quiere decir que no tenga esa chispa de estilo.