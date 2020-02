¿Vestidos strapless? Esto es lo que debes tomar en cuenta antes de usarlos

Si de strapless hablamos, es importante llevarlos de forma correcta para evitar que el look no se ve mal y sobre todo, evitar sentirnos incómodas con lo que llevemos.

Y es que, como todas las tendencias o las prendas en general, hay formas de llevarlas y, aunque no lo queramos, hay a quienes no les queda completamente bien y es mejor elegir otro estilo.

De acuerdo a lo que indica el consultor de imagen, Javier Rojo, es importante saber cuando si llevar un strapless y cuando no.

"Este tipo de prenda te deja en evidencia cuando tienes que estar levantándolo porque se te cae o desacomoda. Lo mejor es buscar el que no tengas que subir todo el tiempo, porque vas a estar incómoda.", explica.

Además hay que tomar en cuenta el tamaño del busco, pues si realmente tienes una talla grande en esta zona, es probable que no te quede como esperas. "Recuerda que si tienes busto grande, prefiere prendas con tiras y no strapless. Esta última, siempre te te hará un rollito al costado con el que no te sentirás cómoda.", indica.

Además, otro punto importante es que el strapless sea de la talla adecuada para que se sujete por si solo. "Si el strapless te queda chico, no es el correcto, tu busto tiene que estar sujeto por el. Cuidado con los que tienen elástico, siempre te van a marcar.", cuenta Javier Rojo.

Ya lo sabes wapa, si quieres comenzar a usar strapless, estos son los tips que debes tomar en cuenta para lucir tu estilo perfecto.