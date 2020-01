Grammy 2020: Sophie Turner reafirma su estilo con vestido corto en la 'red carpet'

A Sophie Turner le gusta llevar un estilo relajado marcado por jeans y sneakers, por lo que nos queda claro que lo más importante es que su outfit vaya acorde a su personalidad. Es por ello que, fiel a su estilo, eligió un vestido corto muy particular para lucir en la red carpet de los Premios Grammy 2020.

Una de las actrices de Game of Thrones nos cautivó con un look de impacto. Lo que más no llamó la atención fue su vestido corto en el que dejó de lado los escotes y prefirió uno de corte cerrado con lentejuelas en el centro y una falda pequeña en capas que dejaba lucir sus largas piernas.

Es así que la flamante novia de Joe Jonas supo cómo mantener su estilo en un vestido que no pasó desapercibido en la pasarela de una de las premiaciones más importantes para los músicos y compositores en Latinoamérica y el mundo.

Otro punto a su favor fueron sus zapatos de puntas que combinaron perfectamente con el vestido corto estilizó su figura. Además, para redondear su look llevó un labial en tono rojo oscuro que resaltó entre la oscuridad de su outfit y un delineado sutil que potenció el color de sus ojos.