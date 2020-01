Penélope Cruz apuesta por un vibrante color en un look con cuero

Penélope Cruz continúa dándonos clases de estilismo y esta vez con un look atrevido que seguro querremos intentar recrear.

Y es que si en su última aparición lució completamente de Chanel, esta vez la actriz se encargó de llevar un color vibrante que nos encanta.

Sí, Penélope no tuvo mejor idea que lucir de un total red en la parte alta de su look, en cuero para brillar como más no se podía.

La actriz española nos ha deslumbrado con esta pieza que, todas, vamos a querer tener en nuestro armario, pues es uno de los encargados de darle vida a nuestro look pero, sobre todo de regalarle vitalidad y estilo a nuestro outfit.

Se trata de un trench coat que no hace más que hacerla lucir radiante. Es más, tiene el corte ideal en el cuello que la ayuda a estilizar por completo. Además, tiene el cinturón en enmarca la figura por completo.

Es así como esta pieza, firmada por Chanel se ha convertido en una de las favoritas que luce Penélope en sus últimos looks.