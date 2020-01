Juliana Oxenford y el look total red que usó para regresar a la televisión

El nombre de Juliana Oxenford fue tendencia el pasado lunes por la noche cuando la polémica periodista regresó a las pantallas televisivas para conducir un noticiero.

La conductora del nuevo programa, ‘ATV Noticias al estilo Juliana’ anunció su presentación a lo grande, y escogió un outfit que transmitiera ese mismo mensaje de efervescencia y pasión que la caracterizan.

Para su primer programa al aire, Oxenford optó por un look total red protagonizado por un vestido rojo, de manga cero que contenía un detalle voluminoso en la parte superior, a la altura de su hombro derecho.

Para completar su look, Juliana lució unos tacones de plataforma color nude, los cuales crearon un efecto visual que alargó sus piernas, haciéndola lucir más alta y esbelta. De esta manera, Juliana Oxenford optó por un look clásico que no falló en resaltar su belleza.