Eiza Gonzále tiene el accesorio que será la tendencia de la temporada

Además del vestido estilo blazer que Eiza lució en la fiesta de los Globos de oro, esta vez, se encargó de llevar un accesorio que puede nos puede servir, sobre todo en esta época del año.

Y es que para el calor, siempre buscamos algo con que cubrir nuestro rostro por lo que recurrimos a gorras o incluso lentes de sol, sin embargo esta nueva prenda será la ideal para darle un toque más chic a tu look.

Eiza mostró algunos pequeños videos y fotos en sus historias de Instagram en los que se encuentra recorriendo un mercado de antigüedades, pero además del gran outfit que luce, la boina que lleva se robó nuestras miradas.

Se trata de una boina en color camel, ideal para combinarla con todo lo que puedas, pues ese tono es tan camaleónico que incluso Eiza se animó a llevarlo con color verde en los pantalones.

Así que, si tu eres de las chicas que son muy fan de los accesorios, no dudes que una boina es la indicada para darle a tu look ese toque que necesita para destacar. Puedes elegir el color que más te guste, recuerda que los accesorios le dan un toque extra a tu estilo, no dudes en probarlo.