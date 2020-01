Resalta tus outfits con prendas con perlitas

Las ropas con perlitas son lo must have que verás en esta temporada. Todo empezó desde el invierno pasado, pero ahora no solo los vemos en accesorios de cabello, sino también en nuestros outfits y lo mejor de todo es que lo puedes agregar a tus prendas con aguja e hilo.

Así que, si quieres darles más sofisticación a tus looks busca estos materiales en una mercería y aplícalos en todo lo que quieras. Las prendas con perlitas son perfectas para lucir todo el todo. Además, les otorgan actitud a tus atuendos.

Pantalones

Elige perlas de un tamaño moderado para tus jeans. Colócalos en el dobladillo como un lindo detalle. Utiliza tacones para que este decorado resalte más. Además, puedes utilizarlo en una sola parte del pantalón. Trata de no juntar muchas de estas para que se vea estéticamente bien.

Suéter

Esta prenda es básica y se puede convertir en más fabulosa con estas cuentas. Escoge el modelo que más te guste e imítalo. Te sugerimos comprar perlas de tamaños distintos y color hacer un diseño más creativo. Las piezas con este tipo de detalles son perfectas para outfits súper casuales o hasta para vestirlos en la oficina.

Statement clothes

Hay muchas prendas con perlitas que se pueden convertir en statement clothes; es decir, en piezas de gran valor por su diseño. Mientras más detallados sea el diseño, más valor tiene la prenda. Es por eso que las prendas de este tipo cuestan tanto. Si bien no se pueden usar en cualquier lugar, son perfectas para eventos especiales. Le darán a tu look un estilo grandioso y único. ¡Qué mejor si fuiste tú la que logró hacer alguna de estas transformaciones!