Sandalias chunky shoes: la nueva tendencia en zapatos para este verano 2020

No creas que solo la tendencia chunky es propia de las zapatillas, para esta temporada las sandalias con este estilo serán tus preferidas en tu andar.

Su gran plataforma será útil para que el calor no llegue tan rápido a la planta de tus pies y así se mantengan súper frescos. Estamos acostumbrados a ver solo los ugly sneakers que tener una versión más fresca es perfecto para este verano 2020.

Si te preguntabas, ¿cómo combinar este calzado? Pues no te compliques mucho, porque lo puedes combinar con distintas prendas, crear outfits cómodos y verte a la moda con estos zapatos.

Existen en diversos colores desde marcas lujosas como Gucci hasta las hay low cost como H&M, entre otras.

Estos zapatos son perfectos para ir pasear, pero no creas que solo los puedes utilizar para eventos al aire libre o informales, ya que también son ideales para incluir en tus looks de oficina. Sí, aunque no lo creas, las sandalias chunky las puedes combinar con tu outfit de trabajo.

Así que, camina con estilo con estas osadas sandalias y cautiva este verano 2020.