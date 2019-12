Thalia y el look total red con el que conquistó esta Nochebuena

Este 2019 Thalia se ha encargado de sorprendernos con extravagantes looks que, estamos seguras serán difícil de imitar.

Desde looks ceñidos, coloridos, sensuales, de plumas o colores brillantes, eso y mucho más es lo que Thalia ha probado durante este año que se va.

Y, cómo no podía ser menos, para la nochebuena, debía tener un look digno de una diva como ella y, cómo era de esperarse, nos dejó boquiabiertos con el outfit que decidió usar.

Para esta ocasión Thalia apostó por llevar un look total red, el mismo que estaba compuesto por un ceñido enterizo de flecos brillantes a lo largo de toda la prenda. El plus se encontró en una capa que llevó y que simulaba ser una glamourosa falda en tono rojo mate que la ayudaba a tomar volumen en el look.

Los labios rojos fueron un excelente complemento en el makeup, los zapatos de tacón en un tono dorado para no sobrecargar el estilo y unos grandes pendientes que acompañaban su cabello suelto.

Es así como Thalía deslumbró en Navidad con un estilo monocolor que la hizo brillar, como ya nos tiene acostumbradas.