¡Olvídate del vestido! Mayra Goñi tiene el pantalón perfecto para usar en Navidad

Mayra Goñi ha demostrado que la moda y las tendencias son parte de sus creaciones en sus looks por lo que, para esta navidad, no tuvo mejor idea que lucir un outfit perfecto para las chicas que prefieren dejar de lado los vestidos.

Y es que para el día de Navidad muchas chicas se encargan de buscar el outfit ideal para lucir con la familia, desde despampanantes vestidos, enterizos, tacones e incluso accesorios, sin embargo la intérprete de 'Sola y Soltera' ha dado en el punto exacto de comodidad y buen vestir.

Se trata de un look en el que el pantalón se roba todo el protagonismo. Mayra lleva unos ceñidos pantalones estilo escocés en un vibrante color rojo, ideal para esta importante fecha del año. Para no sobrecargar el outfit que mejor que complementarlo con un básico polo de color blanco y, la comodidad en los pies con unas zapatillas de color blanco ideales para no cansarnos durante toda la noche.

Definitivamente se trata de un look sencillo, cómodo e ideal para lucir en fiestas navideñas. Ya lo sabes wapa, si no te gustan los vestidos o simplemente no hacen sentir cómoda, los pantalones son también una gran opción.