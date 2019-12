Hábitos saludables que influyen en la belleza de las chicas asiáticas

Una de las características de las chicas asiáticas es que tienen una piel hermosa. Te preguntarás, ¿cuál es su secreto? El primero y más importante, pero no el único, es la genética y ante eso pues, no podemos hacer mucho. No obstante, también tienen hábitos que siguen de manera disciplinaria para cuidar su cutis. Eso sí puedes adoptarlos. Aquí te mostramos algunos de los hábitos que ellas tienes para tener una piel de porcelana.

Nada de sol

Para las chicas asiáticas el sol es su peor enemigo. Ellas usan bastante protector solar de factor mínimo de 50. Además, suelen usar sombreros, sombrillas y lentes. Para ellas son accesorios indispensables para salir a la calle. Como sabemos la luz solar afecta la producción de colágeno y elastina de la epidermis, por eso se deshidrata y envejece más rápido.

Alimentación

Evitan el azúcar en su dieta diaria, en cambio el pescado es parte de todo. Sobre todo, el salmón, que es rico en omega 3, vitaminas B12 y B6, proteínas, ácidos grasos esenciales y calcio. Asimismo, en su comida tradicional nunca falta el jengibre, la cúrcuma y el ajonjolí, que ayudan a prevenir el envejecimiento.

Toma té verde

El consumo de té verde es durante todo el día y es un componente que está vinculado a la longevidad y a la prevención de la aparición de arrugas. Así que, si deseas una piel hermosa es mejor que tomes en cuenta estos hábitos saludables para que mantengas sana tu piel.