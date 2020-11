Alcalde cuidó el ganado de un pastor enfermo con COVID-19

Cuando pensamos en los servidores públicos, muchos de nosotros puede que se dejen llevar por la imagen que muchos de los líderes mundiales han dado en los últimos años.

Personas ebrias de poder, demostrando sin vergüenza que solo les interesa su cargo en cuanto les permita llenarse los bolsillos, han hecho que la confianza en los políticos, así como toda clase de líderes, sea cada vez más alta. Sin embargo, existen otros que tienen un gran amor por el prójimo, y el apego por los animales.

(Foto: Facebook /Gaspare Giacalone)

Viendo la cara de la otra moneda, en esta historia un político hizo algo que jamás imaginarían los habitantes. Un alcalde de un sector no demasiado poblado puede realizar cosas realmente destacadas.

El italiano Gaspare Giacalone, quien es alcalde de Petrosino. La historia que lo tiene como un ejemplo tanto de liderazgo como de bondad por todo el mundo, es la que se manifestó cuando un pastor de su región llamó a la oficina para reportar su situación: había dado positivo al examen de la COVID-19.

(Foto: Pixabay)

Los síntomas se estaban manifestando de manera agresiva, por lo que el hombre no podría realizar sus tareas diarias a cargo de su rebaño.

En lugar de delegar la situación a alguno de sus asesores, o simplemente derivarlo a otro lugar, Gaspare Giacalone decidió tomar el problema personalmente. El alcalde se presentó esa mañana y cuidó al ganado del pastor enfermo.

(Foto: Facebook /Gaspare Giacalone)

"El pastor Antonio se quedó en casa mientras por teléfono traté de darle un poco de consuelo y una mano para encontrar una solución. Antonio ama su trabajo, es toda su vida y con un nudo en la garganta me repitió que ‘Las criaturas no pueden ser abandonadas’. La COVID-19 también es esto, afecta directa e indirectamente a los que no tienen nada que ver con él. Si bien nunca pensé que ser alcalde era todo honor y gloria, hay trabajo y sacrificio. Hoy me siento un poco más alcalde", expresó Gaspare Giacalone por su Facebook–

(Foto: Pixabay)

El destacado alcalde es de trasfondo obrero. Estudió Economía y Estadística en Palermo y cursó una maestría en Administración de Empresas. A pesar de todo ello, el amor por el prójimo es lo que más le hace destacar entre el resto de políticos, además del amor por los animales.