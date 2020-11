Hombre utiliza el metro para alimentar y cuidar a un gatito bebé abandonado

Meses antes de comenzar la pandemia del coronavirus, los humanos eran catalogados como una plaga encargada de exterminar su propio hogar con miles de acciones que solo demostraban involución. Sin embargo, Gillian Rogers se encargó de mostrar en Facebook que la mayoría de personas no han perdido el espíritu solidario con los seres más necesitados.

Un claro ejemplo fue cuando un hombre ingresó al metro con una gran manta naranja, pero unos extraños movimientos llamaron la atención de Gillian y no paró de observar al hombre hasta que una cabeza sobresalió entre la tela, se trataba de un gatito que empezó a maullar cuando vio la luz.

La incrédula mujer pensaba que se trataba de la mascota personal del sujeto, ya que portaba un biberón con leche para alimentarlo durante el trayecto. Pero su intuición la obligaba a investigar más y no tuvo otra alternativa que acercarse y preguntar por el animalito. "Lo estaba alimentando con biberón", dijo a The Dodo.

"Se podía ver el cariño. Sentía que mi corazón iba a explotar al ver a alguien con tanto cariño. Estaba tan inmerso en el momento", agregó la mujer, quien se llevó una gran sorpresa cuando el hombre comentó que "había encontrado al gatito solo entre dos edificios".

Por amor a los animales

Gillian Rogers señaló en su post de Facebook que el buen ciudadano había comentado que "sus principios" evitaron que continúe caminando y sea indiferente con la indefensa mascota. "El gatito lo estaba mirando mientras la alimentaba. Fue muy reconfortante. Le dije, 'Gracias'".

A pesar que su paradero estaba próximo, la asombrada señora no tuvo tiempo para consultar el nombre del hombre y, simplemente, quedaron como extraños. Pero aquella acción provocó un cambio de ánimo en Rogers debido a que pocas veces en la vida se puede encontrar a una persona que está dispuesto a colaborar con todos.

Una lección muy noble

"Fue realmente un momento especial. Cuando me bajé del tren, sentí que caminaba en el aire. Me sentí feliz, como que renovó mi fe en la humanidad. Todavía hay gente decente por ahí", sentenció en Facebook Gillian Rogers, quien es fundadora de la organización Pet Rescue Squad Inc, en Nueva York.