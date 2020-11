Perrita arriesga su vida para salvar a su cachorro de una inundación

El amor de madre es tan fuerte que puede superar cualquier obstáculo, inclusive la muerte. Así lo demostró una perrita que se hizo famosa en Twitter luego de poner en riesgo su integridad con tal de salvar a su bebé de una violenta inundación que sacudió a la aldea de Tarapur, ubicada en la India.

Pero el desastre también afectó a localidades como Karnataka, Maharashtra, Telangana y Andhra Pradesh, donde el número de animales callejeros continua en aumento por la pandemia del coronavirus, ya que sus dueños optaron por deshacerse de sus mascotas por miedo, según decían en redes, que los animales podían contagiar.

La 'mamá' no escatimó las consecuencias de sus acciones y se lanzó hacia el agua para acudir al rescate de su cría, quien lloraba desesperadamente porque estaba siendo arrastrado por el agua, pero logró mantenerse más tranquilo cuando fue cogido por el hocico de su madre.

El video muestra a la mascota nadando lo más rápido posible para evitar también ser llevada por la corriente y, tras unos cuantos metros, pudo treparse sobre unos escombros y poner a salvo a su bebé. Sin embargo, en ningún momento se dio cuenta de que estaba siendo grabada por una habitante que estaba presenciando en primera fila el heroico accionar de la perrita.

"Karnataka: una perra rescata a su cachorro y lo traslada a un lugar más seguro en la aldea de Tarapur afectada por las inundaciones del distrito de Vijayapura. Varias partes del estado están sufriendo inundaciones provocadas por las lluvias", escribió Asian News International en Twitter, luego de haber compartido las imágenes.

Asimismo, recordaron que un suceso parecido ocurrió en julio pasado cuando una rata corrió a toda velocidad para rescatar uno por uno a sus crías recién nacidas de morir ahogadas también por una inundación.

"Esto te derretirá. Solo mira la operación de rescate de esta madre", publicó IFS Parveen Kaswan en su cuenta de Twitter, adjuntando la valiente imagen de la perrita mientras limpiaba a su cachorro.

#WATCH Karnataka: A female dog rescues her puppy and shifts it to a safer location in flood-affected Tarapur village of Vijayapura district. Several parts of the state are reeling under flood, triggered due to rainfall. (17.10.2020) pic.twitter.com/0BgWCl4kDq