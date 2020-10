Perro encuentra a una mujer sepultada y pide ayuda para que la rescaten

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.0 estremeció este viernes Turquía y Grecia, según comunicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El panorama que vive Izmir, el epicentro de este desastre que también registró un Tsunami, ha impactado a miles de personas en Twitter y otras redes sociales.

La catástrofe en Turquía causó el derrumbamiento de varios edificios, dejando a varios ciudadanos heridos. Asimismo, la conmovedora escena de un perro pidiendo auxilio por una mujer sepultada ha causado sensación en Twitter.

"La foto de esperanza, increíble, es impactante", comenta la joven usuaria, quien compartió las instantáneas del perro rescatista. Las fotos se han vuelto tendencia en redes sociales, generando cientos de interacciones.

A pesar de que, algunos internautas indican que la imagen no corresponde al terremoto en Turquía, no desmerita la gran labor que realizan los animales por los seres humanos.

Por otro lado, el ministro de Medioambiente, Murat Kurum, mencionó que algunos de los ciudadanos están atrapados bajo los escombros. Hasta el momento, las autoridades turcas han reportado cuatro fallecidos y alrededor de 120 heridos en Turquía.

Cabe mencionar que Turquía se ubica en una de las zonas sísmicas más activas en el mundo. En 1999, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el noreste del país, dejando más de 17 mil fallecidos, un millar de ellos en Estambul.

BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp