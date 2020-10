Fundación rescata perros de raza galgos víctimas de las carreras ilegales

En tiempos donde estamos siendo castigados por la pandemia del coronavirus, la gran mayoría de personas no logran entender que la única finalidad de tener una mascota es para brindarle amor y protección. Sin embargo, en la Fundación Galgos Chile todavía no tienen muy claro ese principio porque siempre están rescatando perros que, a través de Facebook, son captados.

A pesar que existen una gran cantidad de cachorros con habilidades diferentes para cada situación, los perros que se desarrollan para el ámbito deportivo son los galgos, quienes suelen ser muy maltratados por sus dueños cuando se trata de prepararlos para las competencias.

Si los comparamos con los caballos, los equinos son muy "exclusivos" y merecen ser cuidados y tratados con mucha paciencia y dedicación porque, en cuanto a negocios, son catalogados como un "gran tesoro", ya que pueden hacer ganar mucho dinero en una carrera.

La misma suerte no corren los galgos debido a que sus competencias suelen desarrollarse en zonas rurales donde los recursos para mantenerlos sanos no existen por el descuido de sus propios dueños, quienes optan por deshacerse de ellos como si fueran juguetes cuando ya no les rinden.

En contra del maltrato animal

A raíz de esa problemática nace la Fundación Galgos Chile, una organización no gubernamental (ONG), que tiene como principales objetivos rescatar, brindar servicio médico y difundir a través de Facebook y demás redes sociales sobre las consecuencias de realizar carreras ilegales y cuánto afecta al animal.

Durante todo el tiempo que viene salvando vida, entre sus historias más resaltantes se encuentra la de Sofía, una perrita galgo que fue hallada al lado de una autopista con una pata rota y con claros indicios de desnutrición, además, padecía un gran tumor en el hocico.

Por amor a los animales

Si buscas colaborar con la organización, la cual en estos momentos está necesitando donaciones, puedes visitar su página de Facebook y contactarlos de manera directa para que puedas extender una "pata solidaria" para que los perros galgos puedan seguir manteniéndose en tiempos de pandemia.