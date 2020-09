Perro que fue amputado de una pata ayuda a joven a superar su divorcio

Perro amputado de una pata encontró soporte en un joven competidor del programa "American Ninja Warrior". El concursante confesó que la llegada del can le ayudó a superar su divorcio, pues ambos se necesitaban mutuamente.

Inicialmente, el peludo no tenía muchas fuerzas para levantarse del piso. Sin embargo, gracias a la tenacidad del joven con las terapias que le brindaba diariamente, el perro empezó a arrastrarse por la casa.

Luego de varios meses de duro entrenamiento, el competidor de ''Guerrero Ninja Americano" vio resultados satisfactorios en su nuevo compañero de vida.

Poco a poco, el perro fue agarrando confianza y recorría toda la casa en sus tres patas, porque cuando el noble joven conoció al peludo, este recién tenía tres semanas de haber sido amputado de una extremidad.

"Después de verlo recuperarse de las cirugías. Me gusta (..) No voy a dejar que mi divorcio me detenga de lo que quiero hacer", manifestó el admirable joven.

Ahora, el perro, de nombre Tre, juega con su amo y hasta corren en el jardín de su casa. El competidor de "American Ninja Warrior" continua entrenando más duro que nunca; por él y por su hijo peludo, quien es sin lugar a dudas un ejemplo de perseverancia.