Surco: Denuncian a tienda que mantiene encerrado a perrito en una vitrina durante toda la cuarentena

"Este Jack ha pasado toda la cuarentena en la tienda y ya es parte de la tienda", se lee en la publicación que se volvió viral en redes sociales. Se trata de un nuevo caso que ha sido reportado por las personas en Facebook como maltrato animal al enterarse que el indefenso animal pasó la cuarentena dentro de una tienda de mascotas ubicado en el Jockey Plaza, en Santiago de Surco.

Como se puede ver en la foto compartida por el usuario Carlos Schmitt en Facebook, el perro de raza Jack Russel Terrier se encuentra echado dentro de una vitrina de exhibición de Pet House.

La fotografía del perrito, quien tiene una mirada triste, se volvió viral en redes sociales al ser considerada como maltrato animal. También, los internautas de Facebook hacen un llamado a las autoridades locales y animalistas para que liberen al perro de ese espacio reducido.

"Hola estimados, quería contarles algo que el día de hoy me incomodó mucho. Hoy, 25 de agosto, fui al Jockey Plaza y entré a Pet House para comprar algo para mi engreída y justo veo un Jack de pelo largo, y le pregunto al cajero cuál era el precio de este ejemplar y me comentó que ya no estaba a la venta porque tenía un año aproximadamente y que además era pedigree y lo habían traído de Argentina".

"Entonces, dentro de mi cabeza pensé ¿y si no lo venden que hacen con el pobre encerrado?, ¿Están esperando que crezca para cruzarlo?. En eso le pregunto, ¿pero lo sacan a pasear o algo? y el joven me comenta que este Jack ha pasado toda la cuarentena en la tienda y ya es parte de la tienda".

Del mismo modo, el joven mencionó que el personal de dicha tienda le explicó que el animal circula dentro del local situado en Surco.

“Sabemos que los Jacks son súper enérgicos y necesitan espacios para correr. Asimismo, me comentó que por las mañanas está suelto y camina por dentro y fuera del local cosa que no sé si sea cierto pero de todas formas me da una pena que este perrito esté pasando toda su vida encerrado.

"Dejo imagen para que puedan ver con sus propios ojos lo triste que estaba este Jack y sobre todo el poco espacio que tiene. Por favor sería bueno compartirlo para que llegue a oídos de todos y poder hacer algo al respecto”, se lee en la publicación de Carlos en Facebook.

Tienda se pronuncia sobre el caso del Jack Russel

Ante esta situación, la mencionada tienda de mascotas compartió un comunicado. ¡Mira lo que dijeron!

Del mismo modo, Wapa.pe se contactó con el personal de este local comercial y nos indicaron que el perro ya fue vendido. "La perrita se encuentra vendida y en la página hemos colocado el comunicado, ahí está todo aclarado".

Por otro lado, una usuaria llamada Karen Cáceres compartió un mensaje en Facebook y reveló que hoy fue a buscar al perro Jack Russel para llevarlo a casa, ya que fue con el dinero en efectivo, pero no la encontró en la vitrina.

"Sobre el caso del Jack Russel que lleva más de ocho meses en la tienda, la he querido comprar anteriores oportunidades, pedían 2500 dólares", contó en Facebook.

"Ahora me dicen que el segundo piso es peor que los tienen a todos apiñados. Yo estoy yendo ahora a la comisaría con la abogada de Rescata porque no voy a parar hasta verla bien y en condiciones saludables. Esperemos que se haga justicia", mencionó Cáceres a Wapa.pe

Wapa, únete a la cultura de la adopción de animales, ¡no compres! Hay muchos perros y gatos que esperan una familia en decenas de albergues en varios puntos del país.