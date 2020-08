Niño escribe emotivo mensaje al dejar a su perro en un albergue tras la falta de comida en casa

Los perros son el mejor amigo del hombre, se lee muy a menudo en los comentarios de Facebook al ser leales y cariñosos. La historia de un niño impactó a muchos usuarios, ya que a su corta edad entendió el gran significado del amor y cuidado a una mascota y por ello tuvo que dejarlo en un refugio de animales.

En una emotiva carta, el niño se despide de su perro, quien era maltratado por su padre y moría de hambre. También, el menor pide a los dueños del albergue que no se lo lleven. Estas últimas palabras tocó los corazones de miles de personas en Facebook y otras redes sociales.

"Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas", dice la primera parte de la carta que se volvió viral.

Luego, el pequeño le pide a los nuevos cuidadores de su mascota que no lo maltraten al ver que en casa, el perrito sufría mucho y se dio cuenta que él no podía protegerlo al ser un niño.

"No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón", pide el niño en su mensaje.

Esta triste carta rompió los corazones de muchos usuarios en redes sociales al ver que el niño amaba a su mascota y sólo buscaba liberarlo del dolor.

Con el pasar de los meses, el perro Simón creció y vive junto a los dueños del refugio de animales. Los cuidadores han decido no ponerlo en adopción y esperar que su dueño vuelva por él cuando sea grande, ya que el niño suele visitarlo y le deja sus propinas para la comida del animalito.

"El niño tiene esperanza de volver a estar junto a su perrito algún día", "La inocencia de un niño es lo que más debemos valorar en este mundo lleno de maldad, por eso debemos quererlos y guiarlos en amor", "Ojalá Simón encuentre unos padres que permitan que el niño lo siga viendo", escribieron en Facebook.

Wapa, las fotografías del perro cautivaron a más de tres mil personas en Facebook. Sabemos que el pequeño sigue escribiendo notas a su mascota, la última decía: "Simón te extraño, me dijeron que te llevaron a la veterinaria. Te dejo tres pesos para tu tortilla".