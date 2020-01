Lista de candidatos al Congreso que son aficionados a eventos taurinos y peleas de gallos

Muchas personas están en contra del maltrato animal que sufren los animales en actividades taurinas y peleas de gallos. Por ello, Fuerza Toros en Facebook recopiló una lista de candidatos al Congreso que son aficionados a este tipo de eventos.

A continuación, te compartimos la publicación que se volvió viral en Facebook, generando más de mil compartidos y decenas de interacciones.

Carta del grupo de animalitas de “Fuerza Toros” en Facebook:

“Nosotros no debemos influenciar sobre las personas para que voten por tal o cual candidato para congresista de la República del Perú, pues no nos podemos hacer responsables de lo que haga o no (si en caso saliera elegido) y si lo que ofrece lo cumplirá o no.

Y realmente dudamos mucho de la franqueza y buena voluntad de los políticos y gobernantes. Pero lo que sí vamos a hacer es prevenir de cómo son y qué pretenden algunos candidatos para que las personas que respetan y defienden a los animales NO VOTEN POR ELLOS porque si una persona es aficionada a ver seres vivos con capacidad de sentir dolor, ser torturados hasta la muerte, maltratados, enfrentados entre sí, esa persona no tiene capacidad moral para hacer leyes en bien de nadie.

Ellos tampoco fiscalizarán a las personas porque quien no tiene compasión por un ser sensible y disfruta con su sufrimiento.

Aquí una lista de los candidatos para el Congreso 2020. Si sabes de alguno más envíanos la información para añadirlos a esta lista.

Rosa Bartra - Partido "Solidaridad Nacional": Ya se sabe que es una taurina y defensora de las peleas de gallos. Apoyó un Proyecto de Ley en el Congreso que pretendía protegerlas aún más de lo que ya están estos espectáculos. Además, esta candidata paga para ver torturar a toros en Acho.

Magaly Zapata - Partido "Solidaridad Nacional"): Aficionada y defensora a la tortura de toros y gallos. Dice que defiende la tradición y la cultura de "todos los peruanos", como si todos los peruanos fuéramos como ella. Y le llama "discriminación cultural" al deseo de miles de peruanos de que los espectáculos degradantes, crueles y sangrientos como las corridas de toros y las peleas de gallos sean abolidos.

Luciano Revoredo- Partido "Solidaridad Nacional": Acérrimo taurino y gallístico. Incluso, el candidato al Congreso tiene un blog de tauromaquia donde dice porque es taurino. Él dice en un video que grabó en la plaza de Acho, que defenderá la peruanidad y las tradiciones-

Carmela Yactayo Levano - Partido "Somos Perú": Asidua aficionada a las peleas de gallos. Enemiga de los defensores de los animales. Justifica la crueldad y la violencia a través del derecho a la libertad.

La candidata al Congreso, Carmen Yasctayo, afirma en un video viral que "luchará" por las costumbres de sus seguidores que son aficionados a las peleas de gallos, conocidos como gallistas.

Robinson Guipioc - Partido "Podemos": Aficionado a las peleas de gallados y criador de estos animales para hacerlos luchar y ganar dinero con las peleas.

Mariano Yupanqui - Partido "Somos Perú": Aficionado a apostar en las peleas de gallos y criador de estas aves para explotarlos en peleas. Él dice que en las corridas de toros o en las peleas de gallos no hay maltrato ni crueldad contra los animales porque la ley dice que son "cultura".

Manuel Quijano Muñoz - Partido "Podemos Perú: Otro criador y vividor de los gallos en las peleas. Además, utiliza también lo de la cultura y la tradición como todos estos candidatos, para captar votos y justificar la crueldad y la tortura.

Denisse Quiroz Mendoza - Partido "Podemos Perú": También aficionada a las peleas de gallos y criadora de animales para ese fin.

Miguel Ángel Elías Avalos - Partido "Fuerza Popular": Junto a Bartra, y otros congresistas, apoyó el Proyecto de ley que pretendía proteger aún más las peleas de gallos.

Mauricio Mulder - Partido "APRA": Aficionado a las corridas de toros y por cierto alojado en el Congreso desde hace muchos años. Jamás estaría a favor de proyectos de ley en defensa de los animales porque es alguien que paga por las actividades taurinas en la plaza de Acho.

Carlos Domínguez Herrera - Partido "Fuerza Popular": Este candidato al Congreso también firmó el "proyecto de ley para el reconocimiento y protección del gallo navajero peruano" el que pretendía, disimuladamente, que las peleas de gallos estén aún más protegidas de lo que ya están con la pantalla de proteger al gallo "navajero" peruano (raza de gallos que, por cierto, no existe). Y todo esto con el único fin de llenarse los bolsillos con dinero fácil adquirida con el sufrimiento de estos animales.

Mario Mantilla Medina - Partido "Fuerza Popular": Este candidato al Congreso e vuelve a presentar y es un peligro puesto que también estuvo a favor del proyecto de ley para proteger las peleas de gallos.

Omar Chehade Moya - Partido "Alianza para el Progreso": Este señor paga por ver a los animales en la plaza de Acho. Fue presidente de la Comisión de ética del Congreso en el periodo 2013 y archivó una denuncia contra congresistas que ilegalmente no debatían (ni debatieron) la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la abolición de espectáculos cruentos.

No votes por ellos. La crueldad y la violencia no pueden ser justificadas bajo ningún concepto. Deben ser erradicadas en todas sus formas y desde todos los frentes”.

En la publicación viral, muchas personas mostraron indignación y apoyo a los animales víctimas del maltrato animales en este tipo de eventos. Tambien, la animalista Heydi Candela dio su opinión sobre este tema.

“Me sumo a compartirlo. Imposible votar por un funcionario que apoyaría la muerte y tortura como efecto normalizado que va en contra de lo que uno defiende para el bienestar animal. Mucho ojo por quien se Vota: no basta con el carisma hace falta también preparación profesional”, mencionó la animalista Heydi Candela en la publicación de Facebook.

Wapa, esperamos que todos los peruanos hagan un voto consciente e informado antes de elegir un candidato al Congreso mañana 26 de Enero del 2020.

Mira el video de la candidata Carmela Yactayo vía Facebook: