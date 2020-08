Perrita inteligente le dice "te amo" a su madre con un teclado [VIDEO]

El anhelo de todo dueño de un perro sería que su engreído pudiera hablar. Aunque esto parece imposible, hay muchos canes que logran comunicar lo que piensan con ayuda de teclados de voz y mucho entrenamiento, como lo es el caso de Bunny, que incluso sabe decir "te amo".

Esta perrita ha sorprendido a todos los usuarios de Tiktok por su gran inteligencia y habilidad para comunicarse con su madre a través de un teclado que tienen en casa y con el cual ha entrenado muy duro. Sin embargo, su capacidad llega a un punto tan alto que puede formar oraciones bien construidas .

A través de esta red social de videos, la cuenta dedica a esta perrita @What_about_bunny publica los momentos rutinarios que viven con la engreída de cuatro patas. No obstante, en uno de ellos se puede ver cómo Bunny primero pisa el botón de "pregunta", después se para sobre el botón de "parque", para que pueda salir a relajarse fuera de casa.

En tanto, su madre le dice que acaban de llegar de la playa, por lo cual no saldrán a caminar de nuevo. Está claro que el parque es su lugar favorito para correr y jugar, pero cuando la madre le dice que no se podrá, la perrita parece entender y luego va hasta el botón de "te amo" y después el de "mamá".

"Dulce niña tonta", comentó su dueña en el video en TikTok, que enterneció a todos los que lo vieron el material audiovisual que es viral.

(Foto:@What_about_bunny)

Este clip se ha vuelto tan popular en TikTok que ya cuenta con unos 37.700.000 de reproducciones, 7.300.000 de me gusta y ha sido compartido casi 590.000 veces hasta el momento. La inteligencia de este can no deja de sorprender a los usuarios de redes sociales.