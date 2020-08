Abandonan a perro en el lugar donde lo rescataron hace 10 años [FOTOS]

Adoptar o tener una mascota es un compromiso inquebrantable, que implica velar por su bienestar, ofreciéndole amor y protección hasta el fin de sus días. La tenencia responsable es algo que no se practica con mucha frecuencia, el caso más palpable es el abandono de perros y gatos a diario.

Lamentablemente hay personas se deshacen de sus mascotas como si se trataran de objetos, simplemente porque llega un nuevo miembro a la familia, por una mudanza o porque el animal envejeció o se enfermó.

Una dura realidad que tienen que enfrentar lo amantes de los animales. Muestra de un 'botón', de los miles de casos, es lo que hicieron con este perro, a quien dejaron abandonado en el mismo lugar en el que lo rescataron hace diez años.

"Por favor, ¿pueden llevarme ya que mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno? He regresado aquí, donde me encontró", se lee la nota que acompañaba al perro, que fue atado a una puerta de fierro.

La protectora de animales Swale Borough Council Stray Dog Service, del condado de Swale en Kent, en el Reino Unido, compartió las fotografías del perro y la nota en su página de Facebook.

Después de la publicación, el caso ha conmovido a miles de personas en las redes, en la que condenan la acción de los dueños del perro que se quedó abandonado, una vez más, sin saber el por qué de esta repudiable acción.

"Este anciano labrador negro fue encontrado atado a las rejas en Jasmil Kennels esta mañana. Nos gustaría mucho hablar con el propietario para determinar por qué el perro fue abandonado. No tiene ningún chip", escribieron en el post.

Los miembros de la organización protectora de animales instaron a los ciudadanos a comunicarse con ellos si reconocen al animal para ofrecerle ayuda.

El pobre perro estaba atado con la nota en el cuello que le pedían a alguien que se lo llevara por su presunta mala conducta, como si esta fuerza una excusa razonable y válida para dejar a un ser indefenso a su suerte.

Luego de que el refugio publicara el caso e investigara el caso, lograron contactar a los dueños y están tomando medidas basadas en su situación.

"Hemos estado en contacto con miembros de la familia de los propietarios que conocen y aman al perro, quienes no tenían conocimiento de los planes de los dueños. Han pedido la autorización para hacerse cargo del animal y ofrecerle un hogar seguro con gente que ya conoce los últimos años de su vida", explican en una actualización de la publicación de la protectora de animales.