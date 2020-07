Perrita víctima de maltrato animal se arrastraba cuando una persona estaba cerca de ella [VIDEO]

Una perrita víctima de maltrato animal llamada Maggie sufría de miedo cuando una persona se acercaba y ella se arrastraba para que no le hagan más daño. Sin embargo, una joven decidió adoptarla al encontrarla abandonada en una finca en España. Su historia se volvió viral en Tik Tok y otras redes sociales.

"Ella es el amor de mi vida. Adoptar es mejor que comprar", cuenta la mamá de la perrita Maggie en varios videos en Tik Tok. La joven española Yrina Baquero no solo es hermosa por fuera sino que tiene un gran corazón por los animales sin hogar.

Miles de usuarios en Tik Tok se conmovieron por la reacción de la perrita, quien metía su colita entre sus patas y temblaba por miedo. El video de esta nueva familia recibió más de 63 mil corazones.

"Gente entiendan, si no les gustan los animales, por favor NO los tengan", "Se me salieron las lágrimas al ver el miedo que tenía, gracias por cuidarla y quererla Yrina", "Me hiciste llorar cuando la vi al principio", escribieron los internautas en Tik Tok.

La vida de la pequeña perrita Maggie cambió por completo. Ahora, ella se deja amar y brinda amor a su nueva dueña. También, es la protagonista más querida en los videos virales en Tik Tok de Yrina.

Wapa, la perrita vive feliz y agradecida con su nueva mamá humana. ¡Maggie la llena de besos y abrazos!

Video de perrita víctima de maltrato animal