Mujer se tira al suelo para abrazar a su perro durante sus últimos minutos de vida

A veces tomar la decisión de separarnos de alguien muy importante para nosotros es como si un pedazo de nuestra alma nos abandonara, y eso fue lo mismo que le pasó a una mujer que narró a través de Facebook la emotiva despedida que protagonizó junto a su adorable mascota.

“Ella confía en mí para tomar una decisión, no importa lo dura que sea. Pero si tengo que tomar esa decisión, entonces que el último día sea el mejor que haya”, escribió la dueña de Hannah, una perra de avanzada edad que padecía de severas convulsiones.

“Durante aproximadamente dos meses, Hannah ha tenido convulsiones. Eran pequeñas y no tenían nada de qué preocuparse, pero gradualmente empeoraron. Hannah estaba tomando un par de medicamentos, uno para sus riñones y otro para el dolor que tenía en los codos y las caderas”, narró la usuaria en la red social Imgur.

“Cuando estaba tomando sus medicamentos, no tenía convulsiones realmente malas, pero las tenía, aunque no eran horribles. Pero cuando no estaba tomando sus medicamentos, no podía caminar bien o compensar el problema se subir escaleras. Varias veces ella se cayó o subió por ellas”, añadió.

No te voy a dejar sola

La dueña de Hannah no soportaba seguir viendo a su fiel compañera sufriendo debido a su enfermedad, pero tampoco quería continuar observando el dolor que ella sufría. Y, luego de varios días difíciles, tomó la complicada decisión de darle un último adiós a su amiga de aventuras.

Según comenta en su publicación, que luego se volvió viral en Facebook y otras redes, la mujer decidió compartir el “mejor día” de su mascota haciendo lo que mejor le gustaba. Primero la llevó a darle un "baño de aromaterapia" para que se relaje y tenga una fragancia muy rica.

Luego se trasladaron a un restaurante para disfrutar de su comida favorita: una hamburguesa. Asimismo, le hizo un tatuaje de corazón temporal como señal de su incondicional amor y, antes de cerrar la tarde, compartió momento de diversión al lado de sus viejos amigos perrunos.

Llegó el momento de partir

A medida que los minutos pasaban, la mamá de Hannah sabía que el momento de partir estaba cada vez más cerca. El cielo se hacía se noche y la mascota fue llevada al veterinario para que sea dormida para siempre: en ese momento que fue inyectada, la mujer se tiró al piso para abrazar a su cachorra y romper en llanto, imágenes que conmovieron a los usuarios de Facebook por el gran ejemplo de “amor por los animales” que tuvo la persona.