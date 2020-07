Perrita se esconde en un rincón tras ser devuelta al albergue donde la adoptaron

Un perro hembrita llamada Iris de un año y medio fue adoptada a fines de octubre de 2019, sin embargo, los dueños de esta tierna mascota la devolvieron al albergue Houston & Harris Country Animal Volunteers, quienes compartieron la triste noticia en Facebook.

La pequeña perra no soportó que sus papás humanos la dejaran en el refugio de animales por los males al corazón y a los pulmones que sufre desde hace algunos años. La historia de Iris se volvió viral por el video, donde se puede ver cómo ella se entristeció y fue corriendo a un rincón para esconderse.

Los animales rescatados que obtienen una nueva familia consiguen una segunda oportunidad de vida para amar y ser protegidos por sus dueños. No obstante, la perrita Iris al volver a su hogar temporal la llenó de tristeza al regresar al mismo lugar por segunda vez.

La dulce perrita de raza mestiza tiene días grises y se pone a sollozar mientras que espera que una persona le de la oportunidad para demostrar que es una buena y fiel compañera de vida. Se la pasa muy triste y metida en su jaula.

Los encargados del refugio de animales ubicado en Estados Unidos no pierden las esperanzas de encontrar a la dueña o dueño que encaje perfectamente con la tierna perrita Iris.

"Lástima que están tan lejos, sino la adoptaba. A mi no me importa que esté enferma del corazón, eso no es impedimento para amarla", "Vivo en Chile. La haría muy feliz. Por favor, publiquen para que una familia la ame y proteja", "Oro por esta bebé porque se merece una mejor vida al lado de unos dueños que de verdad la amen", escribieron en Facebook.

Wapa, si tienes familiares o amigos en Houston y quieren acoger al perro hembrita, la pueden ubicar al mencionado refugio en Facebook o comunicarse al 281- 999-3191.