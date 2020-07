Perro se aferró a un carro policía y lloró hasta ser llevado a casa [VIDEO]

Los perros cuando se encuentran en situación de abandono a veces solo buscan que alguien les dé una mano. En cuanto ven la mínima oportunidad de que alguien los lleve consigo y así pertenecer a una familia, hacen hasta lo imposible porque así sea.

Por eso cuando Rex, como se llama el can en estado callejero, vio un vehículo de policía en Río Grande del Sur, Brasil, no dudó en subirse hasta que lo llevaran a casa. Entró, se sentó en la silla del conductor, luego debajo del volante para llamar la atención y no se movió hasta que lo consiguió.

"Ayer por la tarde , los policías militares de carretera estaban realizando una operación de control de velocidad en la carretera SC-135, en la ciudad de Rio das Antas, cuando fueron sorprendidos por un cachorro que saltó al vehículo. Lloró mucho y parecía haber sido abandonado al costado de la carretera", informó la Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina en Facebook.

"Los dos policías, los soldados Borges y Mateus, trataron de sacarlo del vehículo, pero estaba llorando desesperadamente, como si fuera a ser abandonado nuevamente", acotó el cuerpo policial.

En Facebook también publicaron un video del perro sin intención de bajar del vehículo. Él sentía que había encontrado a su nueva familia y no quería volver a estar solo nunca más. "El video muestra el llanto del animal y la angustia de querer quedarse dentro del vehículo", explicó el agente.

Felizmente no estará más solo ni tendrá que vivir en la calle por el resto de sus días, al menos eso aseguraron los miembros de su nueva familia. Gracias a su valiente gesto por hacerse notar, el perro fue adoptado por uno de los oficiales y ahora forma parte de su hogar.

"Los policías militares de carretera, tocados por la situación, llevaron al cachorro a la estación de policía y allí el cabo Mauricio, conmovido por la situación, decidió adoptarlo, lo que hizo felices a sus hijos", expresaron.

"¡Nuestro policía militar y su familia con el miembro más nuevo jamás establecido y su nombre provisional es Rex!", agregaron a la descripción de la hermosa postal.