"Mi amigo Enzo": La película para ver con tu perro este 30 de mayo [VIDEO]

Durante la cuarentena por coronavirus, los dueños de las mascotas buscamos muchas formas de entretener a nuestros perros y gatos dentro de la casa para gastar su energía durante el día y la noche.

Lo bueno es que si eres amante de ver películas. Ahora podrás pasar un momento especial al lado de tu perro con el estreno de "Mi amigo Enzo" a las 20:00 horas en el canal de Fox Premium.

¿De qué trata "Mi amigo Enzo"?

“Mi amigo Enzo” es el drama basado en el best seller “The Art of Racing in The Rain”, del norteamericano Garth Stein.

Este filme sigue la historia de Denny Swift (Milo Ventimiglia), un corredor de autos aspirante de la Fórmula 1, quien junto a su perro y mejor amigo Enzo (en la voz de Kevin Costner), vivirán los momentos más simbólicos de su vida, desde el momento que conoce a su futura esposa Eve (Amanda Seyfried), la llegada de su hija Zoe, hasta los momentos más difíciles que le tocan atravesar.

Wapa, recuerda que los animales no pueden comer canchita ni dulces de humanos, así que no olvides darles sus croquetas o algún premio durante la película.