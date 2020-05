Hombre rescata a un perro que rogaba por ayuda tras haber sido arrojado en una bolsa

A través de una publicación en Facebook se conoció la historia de pobre perrito que había sido abandonado en la orilla de una carretera amarrado en una bolsa para que no pudiera escapar y muriera; sin embargo, la vida le tenía preparado algo diferente.

Lamentablemente muchas personas todavía comenten estos actos repudiable sobre los indefensos animalitos que su único delito es amar y confiar en las personas que aman.

Este caso se registró en la ciudad Cobán, en el centro de Guatemala. Resulta que cuando Carlos Estuardo Coy se dirigía a su trabajo se encontró con algo que jamás pensó ver: un perrito muy débil y hambriento que estaba amarrado a una bolsa rogando ayuda.

“Me percaté de una bolsa a la orilla de la carretera y cuando iba pasando justo por ahí vi que en esa bolsa salía una cabecita de un perro de no más de 3 meses de edad. En realidad llevaba algo de prisa e iba un poco rápido en mi vehículo, pero al verlo me conmovió, ya que no pude hacerme el indiferente ante esta situación”, contó Carlos al portal Upsocl.

“Por lo cual pare unos metros adelante y retrocedí. Bajé para ver qué estuviera bien y para mi sorpresa estaba vivo, con una herida un poco fuerte y muy asustado”, añadió el noble hombre.

Tras rescatarlo y pesar que ama mucho a los animales, sabía que no podía tenerlo así que publicó la historia del perrito en Facebook para encontrarle una familia y no pasaron ni 5 minutos cuando una mujer le escribió para decirle que estaba interesado en el pequeño can.

“Me escribió que ella quería hacerse cargo de él, que contaba con el espacio adecuado y que tiene otro perro rescatado. Me pareció la persona idónea para poder dárselo así que quedamos en que se llevaría al día siguiente”, relató el hombre que se ha convertido en héroe.