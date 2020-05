Toro muestra que si no lo atacan no hay amenaza y pasa tranquilo en medio de las personas [VIDEO]

Lamentablemente muchas personas todavía no comprenden que maltratar a un animal no es una forma de entretener como es el claro ejemplo de las corridas de toros donde se les muestran agresivos, pero en realidad no lo son.

A través de un experimento social publicado en YouTube, se mostró que un toro no ataca a nadie mientras no lo amenacen. Este es la clara prueba que los animales tienen reacciones negativas a causa de los humanos.

Con un grupo de voluntarios de aproximadamente 100 personas, quienes fueron distribuidos a través de una plaza de toros dejando cierto espacio para que el animal corriera se demostró que estos bellos seres no son agresivos.

En medio de esta prueba, algunos comentaron que las personas corrieron un grave riesgo al ser expuestas, mientras que otros lo consideraron una necesidad para mostrar claramente que no se debe maltratar a los animales.

Experimento que muestra que los toros no son agresivos

Cabe mencionar que, para realizar el experimento social, los participantes fueron muy valientes y disciplinados al mantener en su posición. El resultado fue exitoso y el video se ha vuelto viral en YouTube.

Los especialistas explican que el toro es un animal tranquilo y pacífico, pero tras los maltratos de los que son víctimas por muchos años y su reacción han generado otra percepción de este animal.

“El toro sufre como cualquier individuo con sistema nervioso central. Sufre desde el momento que es acosado para subirse a un camión, sufre miedo, pánico en el trayecto. Los gritos, la oscuridad, todo eso es procesado por su cerebro como algo desconocido, como algo peligroso”, asegura María González a El Salto Diario.

Video del experimento social