Perros quedaron encerrados sin agua ni comida y a través de un orificio pedían ayuda

Miles de perros se encuentran abandonados en situaciones muy deplorables y lamentablemente la sociedad todavía no ha tomado conciencia de ello. En el siguiente espacio te contaremos una historia muy conmovedora que muestra el sufrimiento de estos animalitos.

De acuerdo a la información compartida por Upsocl, la propietaria del lugar dejó encerrados a sus dos perritos en la vivienda presuntamente hace más de 1 año y han podido sobrevivir gracias a que los vecinos San Miguel, Argentina, le brindaban agua y comida por un pequeño orificio.

Ante este cruel maltrato animal, una de las personas que se había encargado de brindarle alimentos se comunicó con el medio Diario Efecto, dando a conocer la semejante negligencia por parte de la propietaria.

“No sabemos a quién más recurrir. Pobres animalitos, hace un año que están ahí adentro y nadie los asiste. Solo yo, con un grupo de vecinos nos acercamos a darles agua y comida”, contó la mujer.

Según comentan las personas del lugar, en la propiedad donde se encuentran encerrados los perritos era una verdulería y que al parecer después de su cierre se quedaron atrapados.

“Hay días que no como y no duermo por la angustia de escuchar cómo lloran esos pobres animalitos. Andaban siempre en un bar de la cuadra y eran muy amigables, ahora sufren por no poder ver personas. Antes también le dábamos comida por arriba del portón, llevábamos una escalera y hacíamos maniobras para arreglarnos. Hoy, con este tema de que tenemos que quedarnos en casa, se nos complica y le alcanzamos las cosas como podemos”, expresó Graciela, una de las vecinas.

Rescate de los perritos

Tras la denuncia de maltrato animal, una inmobiliaria se comunicó con Diario Efecto ofreciendo abrir el portón para esclarecer la situación. Es así que comentaron que los perros si tenían dueño pero no pertenecen a la propiedad y que quizás se quedaron atrapados por error.

En tanto, Graciela contó que llevará a los perritos a un refugio y que lo único que le falta es conseguir el transporte para llevarlos y que sean libres. Después del duro momento que les tocó vivir tendrán un final feliz.