Burrita llora al reencontrase con su amigo después de 60 días [VIDEO]

Ismael Fernández pensó que su burra Baldomera no lo recordaría luego de la extensa cuarentena que los mantuvo separados, pero su querido animal le dio una inesperada y emotiva bienvenida cuando al fin lograron reunirse después de 35 kilómetros de viaje.

El hombre, al encontrarse con su amiga de cuatro patas, no pudo contener el llanto y se dejó llevar por sus emociones al tener al frente a su compañera de pronunciado pelaje. El material audiovisual se encuentra entre los virales de animales más reproducidos en la esfera virtual.

"¿Qué? ¿Qué pasa?", le pregunta Ismael Fernández a su burra Baldomera, mientras le da caricias en la cabeza al animal, quien segundos después empieza a 'llorar' al reconocerlo.

El conmovedor encuentro se dio en El Borge, Málaga- España. Baldomera, el animal de cinco años y que lleva dos con la familia, tuvo insólita reacción al reencontrase con el malagueño de 38 años, que admitió que el comportamiento de su compañera le hizo emocionar.

"Pensé que iba a pasar de mí. Fue increíble y muy emocionante", manifestó el español, que sin pensar sacó el celular para inmortalizar el preciso momento en el que volvía a ver a la burrita, luego de casi dos meses de cuarentena.

El animal rebuznó como nunca antes lo había hecho, comportamiento que sorprendió a la familia entera. El video supera las miles de reproducciones en redes sociales y ha sido rebotado en diversos medios de comunicación.

"Me vine al pueblo a descansar un poco y esto se ha convertido en una locura", asegura Ismael. "No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen", subrayó en Facebook.

"Mi única intención con el video es enseñar su reacción, demostrar sus sentimientos, la importancia de cuidar a los animales, eso es realmente lo importante de todo esto", precisó el malagueño.

De acuerdo con los especialistas que vieron las imágenes virales en redes sociales, esta especie de animales tienen muy buena memoria.

"Los burros tienen muy buena memoria y es obvio que le conoce. El tipo de rebuzno que hizo expresa emoción. Aquí le sirve para expresar alegría, felicidad, para saber que su amigo está bien", explican.

"Los equinos tienen cada uno su carácter y su manera de ser, como las personas, pero en generar son muy sensibles. Cuando te aceptan en su mana, se identifican contigo, te reconocen y te llegan a echar de menos, porque generan granes vínculos", aseguran los letrados.