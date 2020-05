Periodista estaba por realizar una entrevista en vivo cuando sus gatos empezaron a pelear

Muchas cosas han cambiado a causa del coronavirus y una de ellas es el trabajo de los periodistas, quienes se encuentran trabajando desde casa y apoyándose con las herramientas digitales para continuar con sus programas, pero cuando se tienen mascotas en casa, la situación puede resultar bastante divertida.

A través de un video publicado en YouTube, se observó a la periodista Doris Bigornia, quien trabaja para la cadena filipina DZMM TeleRadyo, muy concentrada para realizar su entrevista en vivo de su hogar, pero jamás contó con lo que queridos gatitos iban hacer.

Resulta que cuando la empresaria Jennyle Tupaz, quien estaba siendo entrevistada respondía la pregunta de la periodista Doris, los pequeños mininos comenzaron a pelearse detrás de la comunicadora.

Esto generó la distracción en la periodista, quien intentó voltear para ver qué era lo que pasaba; sin embargo tenía que continuar con la entrevista y mantenerse concentrada.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y lo único que provocó fue el público se divirtiera y disfrutara no solo de la entrevista, también de las acciones que realizan los animales generando ternura en los usuarios.

Cabe mencionar que, la escena que se volvió viral a los pocos minutos en YouTube, fue captada durante la emisión en vivo de un programa de la cadena filipina DZMM TeleRadyo.

