Gato se da cuenta que un perro está llorando al ser vacunado y lo defiende del doctor [VIDEO]

Muchos dicen que los gatos y los perros se odian, pero un video publicado en TikTok muestra que no las cosas no son así, ya que un valiente felino ha convertido en mejor compañero al intentar defender a un pequeño can cuando lloraba al ser vacunado.

El video que también fue compartido en Facebook muestra a un intrépido gato que en su inocencia y con el objetivo de defender a un perrito decidió defenderlo de la manera que pudo.

Las imágenes donde se observa la valiente acción del fue registrado por una cámara de seguridad de una veterinaria. Al percatarse de la graciosa escena, los dueños del lugar compartieron la escena en TikTok.

En la grabación, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, se observa el momento en que el gato se acerca al veterinario que le está colocando la inyección al perro con ayuda de su dueña, y lo ataca mordiéndole la pierna violentamente tras brincar hacia él para intentar alejarlo del can, quien estaba llorando.

Cabe mencionar que, antes sucediera la acto “heroico”, el felino estaba merodeando en el consultorio de la veterinaria, cuando se percató del sufrimiento del pequeño perrito mientras intentaban colocarle la vacuna, por lo que corrió rápidamente hasta el lugar del hecho para ver qué era lo que pasaba, y, de paso, defender a su compañero atacando al “culpable” de su dolor.

Tras lo ocurrido, el doctor y la dueña del perro quedaron sorprendidos por la inesperada conducta del felino y solo atinaron a mirarlo atónitamente por lo que acababa de hacer.

Esta escena se volvió viral en TikTok y ha generado diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios y que no dudaron en compartir la grabación destacando el comportamiento del felino.

Video de gato defendiendo al perro